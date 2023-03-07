Зяблова Елизавета Прохорова
Место рождениясело Сухой Карсун, Карсунский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
село Сухой Карсун, Карсунский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Между 1755 и 1758
Отец ребёнка: Зяблов Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Зяблов Алексей Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762