Зяблова Елизавета Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зяблова Елизавета Прохорова

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Место рождения

село Сухой Карсун, Карсунский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

село Сухой Карсун, Карсунский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Между 1755 и 1758

Сын: Зяблов Козьма Алексеев

Отец ребёнка: Зяблов Алексей Никифоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Зяблов Алексей Никифоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зяблов Алексей Никифоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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