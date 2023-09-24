Завгородний Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1949
Отец: Завгородний Василий
Мать: Завгородняя Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телятникова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
30.09.1973
Дочь: Долганова Елена Александровна
Мать ребёнка: Телятникова Людмила Николаевна
Смерть
Неизвестно