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Завгородний Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1949

Отец: Завгородний Василий

Мать: Завгородняя Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телятникова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телятникова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
30.09.1973

Дочь: Долганова Елена Александровна

Мать ребёнка: Телятникова Людмила Николаевна

Смерть
Неизвестно

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