Телятникова Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1952
Дата смерти02.01.2004
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Завгородний Александр Васильевич
Рождение ребёнка
30.09.1973
Дочь: Долганова Елена Александровна
Отец ребёнка: Завгородний Александр Васильевич
Смерть
02.01.2004