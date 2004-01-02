Телятникова Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТелятникова Людмила Николаевна

Телятникова Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1952

Дата смерти

02.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1952

Отец: Телятников Николай Федорович

Мать: Телятникова Мария Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завгородний Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Завгородний Александр Васильевич

Рождение ребёнка
30.09.1973

Дочь: Долганова Елена Александровна

Отец ребёнка: Завгородний Александр Васильевич

Смерть
02.01.2004

Мы используем куки для улучшения работы сайта.