Воробьева (Куминова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Куминова) Нина Михайловна

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Место рождения

Кушва, Кушвинский, Свердловская область

Дата рождения

18.12.1939

Дата смерти

02.03.2020

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1939

Отец: Куминов Михаил Федотович

Мать: Куминова Зоя Агафоновна

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.06.1958

Дочь: Пятигорец Любовь Александровна

Отец ребёнка: Чиннов Александр

Спирята, Очерский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.03.1970

Дочь: Уколова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Воробьев Владимир Иванович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Владимир Иванович

Смерть
02.03.2020
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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