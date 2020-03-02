Воробьева (Куминова) Нина Михайловна
Место рождения
Дата рождения18.12.1939
Дата смерти02.03.2020
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1939
Отец: Куминов Михаил Федотович
Мать: Куминова Зоя Агафоновна
Рождение ребёнка
24.06.1958
Дочь: Пятигорец Любовь Александровна
Отец ребёнка: Чиннов Александр
Спирята, Очерский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.03.1970
Дочь: Уколова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Воробьев Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.2020