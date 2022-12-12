Куминов Михаил Федотович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Куминов Федот Савельевич
Мать: Куминова Марфа
Рождение ребёнка
21.12.1929
Дочь: Кожевникова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Куминова Зоя Агафоновна
Рождение ребёнка
25.11.1935
Сын: Куминов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Куминова Зоя Агафоновна
Рождение ребёнка
12.01.1937
Сын: Куминов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Куминова Зоя Агафоновна
Рождение ребёнка
18.12.1939
Дочь: Воробьева Нина Михайловна
Мать ребёнка: Куминова Зоя Агафоновна
Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куминова Зоя Агафоновна
Смерть
?.11.1941
Пропал без вести во время войны