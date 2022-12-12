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Куминов Михаил Федотович

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Место рождения

Нововознесенск, Очерский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Куминов Федот Савельевич

Мать: Куминова Марфа

Нововознесенск, Очерский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.12.1929

Дочь: Кожевникова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Куминова Зоя Агафоновна

Рождение ребёнка
25.11.1935

Сын: Куминов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Куминова Зоя Агафоновна

Рождение ребёнка
12.01.1937

Сын: Куминов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Куминова Зоя Агафоновна

Рождение ребёнка
18.12.1939

Дочь: Воробьева Нина Михайловна

Мать ребёнка: Куминова Зоя Агафоновна

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куминова Зоя Агафоновна

Смерть
?.11.1941
Пропал без вести во время войны
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