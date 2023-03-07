Куминова Зоя Агафоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1929
Дочь: Кожевникова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Куминов Михаил Федотович
Рождение ребёнка
25.11.1935
Сын: Куминов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Куминов Михаил Федотович
Рождение ребёнка
12.01.1937
Сын: Куминов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Куминов Михаил Федотович
Рождение ребёнка
18.12.1939
Дочь: Воробьева Нина Михайловна
Отец ребёнка: Куминов Михаил Федотович
Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961
Нововознесенск, Очерский муниципальный район, Пермский край