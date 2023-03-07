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Куминова Зоя Агафоновна

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Место рождения

Корелы, Невьянский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Корелы, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.12.1929

Дочь: Кожевникова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Куминов Михаил Федотович

Рождение ребёнка
25.11.1935

Сын: Куминов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Куминов Михаил Федотович

Рождение ребёнка
12.01.1937

Сын: Куминов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Куминов Михаил Федотович

Рождение ребёнка
18.12.1939

Дочь: Воробьева Нина Михайловна

Отец ребёнка: Куминов Михаил Федотович

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куминов Михаил Федотович

Смерть
1961
Нововознесенск, Очерский муниципальный район, Пермский край
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