Шадрин Иоанн Луппович
Место рождения
Дата рождения29.05.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1848
Отец: Шадрин Лупп Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шадрина Хеония Петровна
Крещение
31.05.1848
Восприемники Савва Карпов Ладин, д. Лупачева кр жена Мелания Иванова Шемякина
Рождение ребёнка
27.06.1884
Дочь: Шадрина Ольга Иоанновна
Мать ребёнка: Шадрина Хеония Петровна
Рождение ребёнка
16.09.1886
Дочь: Шадрина Параскева Иоанновна
Мать ребёнка: Шадрина Хеония Петровна
Рождение ребёнка
13.05.1890
Дочь: Шадрина Александра Иоанновна
Мать ребёнка: Шадрина Хеония Петровна
Смерть
Неизвестно