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Шадрин Иоанн Луппович

Место рождения

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

29.05.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1848

Отец: Шадрин Лупп Павлович

Мать: Шадрина Иульяния Ивановна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадрина Хеония Петровна

Крещение
31.05.1848
Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Восприемники Савва Карпов Ладин, д. Лупачева кр жена Мелания Иванова Шемякина
Рождение ребёнка
27.06.1884

Дочь: Шадрина Ольга Иоанновна

Мать ребёнка: Шадрина Хеония Петровна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.09.1886

Дочь: Шадрина Параскева Иоанновна

Мать ребёнка: Шадрина Хеония Петровна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.05.1890

Дочь: Шадрина Александра Иоанновна

Мать ребёнка: Шадрина Хеония Петровна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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