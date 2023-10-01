Шадрина Хеония Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1884
Дочь: Шадрина Ольга Иоанновна
Отец ребёнка: Шадрин Иоанн Луппович
Рождение ребёнка
16.09.1886
Дочь: Шадрина Параскева Иоанновна
Отец ребёнка: Шадрин Иоанн Луппович
Рождение ребёнка
13.05.1890
Дочь: Шадрина Александра Иоанновна
Отец ребёнка: Шадрин Иоанн Луппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно