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Шадрина Хеония Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1884

Дочь: Шадрина Ольга Иоанновна

Отец ребёнка: Шадрин Иоанн Луппович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.09.1886

Дочь: Шадрина Параскева Иоанновна

Отец ребёнка: Шадрин Иоанн Луппович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.05.1890

Дочь: Шадрина Александра Иоанновна

Отец ребёнка: Шадрин Иоанн Луппович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Иоанн Луппович

Смерть
Неизвестно
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