Червяков Петр Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червяков Петр Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1751

Дата смерти

Вычислено 1830

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1784

Сын: Червяков Ефим Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Сын: Червяков Никифор Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Червяков Петр Петров

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Вычислено 1830
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