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Червяков Ефим Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1784

Дата смерти

05.12.1827

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784

Отец: Червяков Петр Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Слепова Анна Ефимова

Мать ребёнка: Червякова Евдокия Ефимова

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Кандалова Василиса Ефимова

Мать ребёнка: Червякова Евдокия Ефимова

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: Хвостова Агафья Ефимова

Мать ребёнка: Червякова Евдокия Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ефимова

Мать ребёнка: Червякова Евдокия Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Червякова Евдокия Ефимова

Смерть
05.12.1827
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: христианскою кончиною | христианскою кончиною
Похороны
?.12.1827
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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