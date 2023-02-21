Червяков Ефим Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1784
Дата смерти05.12.1827
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784
Отец: Червяков Петр Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Слепова Анна Ефимова
Мать ребёнка: Червякова Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Кандалова Василиса Ефимова
Мать ребёнка: Червякова Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: Хвостова Агафья Ефимова
Мать ребёнка: Червякова Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: Червякова Евдокия Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1827
Причина смерти: христианскою кончиною | христианскою кончиною
Похороны
?.12.1827
на отведенном кладбище при Казанской церкви