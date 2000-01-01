Червяков Петр Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червяков Петр Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1751 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1793 г.р.

Дети

Вычислено 1810 г.р.
Вычислено 1820 г.р.

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Червяков Петр Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Червяков Козма Петров

Мать ребёнка: Червякова Василиса Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: Дарья Петрова

Мать ребёнка: Червякова Василиса Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Червякова Василиса Иванова

Смерть
Неизвестно
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