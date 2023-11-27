Бурова Надежда Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурова Надежда Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1988

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1951 г.р.

Муж

1986 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1988

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Коваленко Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
01.09.2007

Дочь: Бурова Ульяна Анатольевна

Отец ребёнка: Буров Анатолий Викторович

Рождение ребёнка
14.08.2014

Дочь: Бурова Дарья Анатольевна

Отец ребёнка: Буров Анатолий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буров Анатолий Викторович

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