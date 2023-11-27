Бурова Надежда Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1988
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1988
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.09.2007
Дочь: Бурова Ульяна Анатольевна
Отец ребёнка: Буров Анатолий Викторович
Рождение ребёнка
14.08.2014
Дочь: Бурова Дарья Анатольевна
Отец ребёнка: Буров Анатолий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно