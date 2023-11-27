Буров Анатолий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1986
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1986
Отец: Буров Виктор Иванович
Мать: Бурова Галина Федоровна
Рождение ребёнка
01.09.2007
Дочь: Бурова Ульяна Анатольевна
Мать ребёнка: Бурова Надежда Анатольевна
Рождение ребёнка
14.08.2014
Дочь: Бурова Дарья Анатольевна
Мать ребёнка: Бурова Надежда Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно