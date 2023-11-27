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Буров Анатолий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1986

Отец: Буров Виктор Иванович

Мать: Бурова Галина Федоровна

Рождение ребёнка
01.09.2007

Дочь: Бурова Ульяна Анатольевна

Мать ребёнка: Бурова Надежда Анатольевна

Рождение ребёнка
14.08.2014

Дочь: Бурова Дарья Анатольевна

Мать ребёнка: Бурова Надежда Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурова Надежда Анатольевна

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