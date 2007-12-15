Хафизов Салих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хафизов Салих

Место рождения

д.Куюк, Балтасинский р-н ТАССР

Дата рождения

08.03.1926

Дата смерти

15.12.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1926

Отец: Сафа Улы Хафиз

Мать: Нэзифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хафизов Шариф

Мать ребёнка: Хафизова (Газизова) Сония

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хафизова (Газизова) Сония

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хафизова (Газизова) Сония

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хафизова (Газизова) Сония

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хафизова (Газизова) Сония

Военная награда
Неизвестно
№ наградного документа: 84 дата наградного документа: 06.04.1985 № записи: 1521761198 Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
17.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хафизова (Газизова) Сония

Рождение ребёнка
01.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хафизова (Газизова) Сония

Рождение ребёнка
12.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хафизова (Газизова) Сония

Смерть
15.12.2007

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