Хафизов Шариф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хафизов Шариф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

198 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хафизов Салих

Мать: Хафизова (Газизова) Сония

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.06.198

Сын: Хафизов Ринат

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2012
Причина смерти: Тромб
Похороны
Неизвестно

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