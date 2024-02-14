Хафизов Шариф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хафизов Салих
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.06.198
Сын: Хафизов Ринат
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2012
Причина смерти: Тромб
Похороны
Неизвестно