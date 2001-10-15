Хафизова (Газизова) Сония — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хафизова (Газизова) Сония

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1925

Дата смерти

15.10.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1925

Отец: Сайфулганиев Газиз

Мать: (Набиева) Маймуна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хафизов Шариф

Отец ребёнка: Хафизов Салих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хафизов Салих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хафизов Салих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хафизов Салих

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хафизов Салих

Рождение ребёнка
17.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хафизов Салих

Рождение ребёнка
01.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хафизов Салих

Рождение ребёнка
12.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хафизов Салих

Смерть
15.10.2001

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