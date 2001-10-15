Хафизова (Газизова) Сония
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1925
Дата смерти15.10.2001
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1925
Отец: Сайфулганиев Газиз
Мать: (Набиева) Маймуна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хафизов Шариф
Отец ребёнка: Хафизов Салих
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хафизов Салих
Рождение ребёнка
17.07.1948
Рождение ребёнка
01.09.1952
Рождение ребёнка
12.07.1954
Смерть
15.10.2001