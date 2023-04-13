Антюфеева (Иорина) Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Иорин Михаил Михайлович
Мать: Иорина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1963
Сын: Антюфеев Анатолий Тимофеевич
Отец ребёнка: Антюфеев Тимофей
г. Шемаха, Азербайджан
Рождение ребёнка
23.08.1964
Сын: Антюфеев Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Антюфеев Тимофей
г. Шемаха, Азербайджан
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Переседова Светлана Тимофеевна
Отец ребёнка: Антюфеев Тимофей
г. Шемаха, Азербайджан
Рождение ребёнка
05.04.1969
Дочь: Антюфеева Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Антюфеев Тимофей
г. Шемаха, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антюфеев Тимофей