Антюфеева (Иорина) Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтюфеева (Иорина) Прасковья Михайловна

Антюфеева (Иорина) Прасковья Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Иорин Михаил Михайлович

Мать: Иорина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1963

Сын: Антюфеев Анатолий Тимофеевич

Отец ребёнка: Антюфеев Тимофей

г. Шемаха, Азербайджан
Рождение ребёнка
23.08.1964

Сын: Антюфеев Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Антюфеев Тимофей

г. Шемаха, Азербайджан
Рождение ребёнка
1967

Дочь: Переседова Светлана Тимофеевна

Отец ребёнка: Антюфеев Тимофей

г. Шемаха, Азербайджан
Рождение ребёнка
05.04.1969

Дочь: Антюфеева Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Антюфеев Тимофей

г. Шемаха, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антюфеев Тимофей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close