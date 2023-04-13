Антюфеев Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1963
Сын: Антюфеев Анатолий Тимофеевич
Мать ребёнка: Антюфеева Прасковья Михайловна
г. Шемаха, Азербайджан
Рождение ребёнка
23.08.1964
Сын: Антюфеев Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Антюфеева Прасковья Михайловна
г. Шемаха, Азербайджан
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Переседова Светлана Тимофеевна
Мать ребёнка: Антюфеева Прасковья Михайловна
г. Шемаха, Азербайджан
Рождение ребёнка
05.04.1969
Дочь: Антюфеева Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Антюфеева Прасковья Михайловна
г. Шемаха, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно