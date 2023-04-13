Антюфеев Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антюфеев Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1963

Сын: Антюфеев Анатолий Тимофеевич

Мать ребёнка: Антюфеева Прасковья Михайловна

г. Шемаха, Азербайджан
Рождение ребёнка
23.08.1964

Сын: Антюфеев Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Антюфеева Прасковья Михайловна

г. Шемаха, Азербайджан
Рождение ребёнка
1967

Дочь: Переседова Светлана Тимофеевна

Мать ребёнка: Антюфеева Прасковья Михайловна

г. Шемаха, Азербайджан
Рождение ребёнка
05.04.1969

Дочь: Антюфеева Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Антюфеева Прасковья Михайловна

г. Шемаха, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антюфеева Прасковья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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