Иорина (Семенова) Анна Васильевна
Место рожденияс. Чухур-Юрт, Азербайджан
Дата рождения1919
Дата смерти2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Антюфеева Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Иорин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
28.02.1942
Дочь: Бучнева Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Иорин Михаил Михайлович
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2010
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край