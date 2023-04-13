Иорина (Семенова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иорина (Семенова) Анна Васильевна

Место рождения

с. Чухур-Юрт, Азербайджан

Дата рождения

1919

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Антюфеева Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Иорин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
28.02.1942

Дочь: Бучнева Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Иорин Михаил Михайлович

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иорин Михаил Михайлович

Смерть
2010
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край