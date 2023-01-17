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(Мамистова) Анастасия Михайловна
(Мамистова) Анастасия Михайловна
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Место рождения
Селино
, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Дата рождения
19.12.1897
Пол
Женский
Отец
Мамистов Михаил Аполлонович
1867 г.р.
Мать
Мамистова Евдокия Андреевна
Между 1869 и 1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1897
Отец:
Мамистов Михаил Аполлонович
Мать:
Мамистова Евдокия Андреевна
Селино
, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
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