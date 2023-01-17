(Мамистова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мамистова) Анастасия Михайловна

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Место рождения

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

19.12.1897

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

Между 1869 и 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1897

Отец: Мамистов Михаил Аполлонович

Мать: Мамистова Евдокия Андреевна

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
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