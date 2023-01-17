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Мамистов Михаил Аполлонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1867

Дата смерти

30.11.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1867

Отец: Мамистов Аполлон Матвеевич

Мать: Мамистова Матрена Саввична

Бракосочетание
29.01.1889

Жена: Мамистова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
08.09.1890

Сын: Мамистов Сергий Михайлович

Мать ребёнка: Мамистова Евдокия Андреевна

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1895

Дочь: Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Мамистова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
19.12.1897

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Мамистова Евдокия Андреевна

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Смерть
30.11.1910
Причина смерти: брюшной тиф и воспаление легких
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