Мамистов Михаил Аполлонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1867
Дата смерти30.11.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1867
Бракосочетание
29.01.1889
Рождение ребёнка
08.09.1890
Сын: Мамистов Сергий Михайлович
Мать ребёнка: Мамистова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
27.08.1895
Дочь: Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Мамистова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
19.12.1897
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Мамистова Евдокия Андреевна
Смерть
30.11.1910
Причина смерти: брюшной тиф и воспаление легких