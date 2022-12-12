Мамистова Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1869 и 1870
Дата смертиДо 1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1869 и 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1889
Рождение ребёнка
08.09.1890
Сын: Мамистов Сергий Михайлович
Отец ребёнка: Мамистов Михаил Аполлонович
Рождение ребёнка
27.08.1895
Дочь: Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Мамистов Михаил Аполлонович
Рождение ребёнка
19.12.1897
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Мамистов Михаил Аполлонович
Смерть
До 1910