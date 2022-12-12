Мамистова Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамистова Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1869 и 1870

Дата смерти

До 1910

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1869 и 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1889

Муж: Мамистов Михаил Аполлонович

Рождение ребёнка
08.09.1890

Сын: Мамистов Сергий Михайлович

Отец ребёнка: Мамистов Михаил Аполлонович

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1895

Дочь: Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Мамистов Михаил Аполлонович

Рождение ребёнка
19.12.1897

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Мамистов Михаил Аполлонович

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Смерть
До 1910
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