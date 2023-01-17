Борисова Анастасия Эллиновна
Место рождения
Дата рождения19.08.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1976
Отец: Ветошкин Элин
Мать: Ветошкина Мария Егоровна
Рождение ребёнка
19.07.1996
Сын: Борисов Егор Владимирович
Отец ребёнка: Борисов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
28.07.1998
Дочь: Бачу Анна Владимировна
Отец ребёнка: Борисов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
28.10.2013
Дочь: Алена Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Калевала, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно