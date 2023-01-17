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Борисова Анастасия Эллиновна

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Место рождения

Приуральский, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

19.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1976

Отец: Ветошкин Элин

Мать: Ветошкина Мария Егоровна

Приуральский, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
19.07.1996

Сын: Борисов Егор Владимирович

Отец ребёнка: Борисов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
28.07.1998

Дочь: Бачу Анна Владимировна

Отец ребёнка: Борисов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
28.10.2013

Дочь: Алена Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Калевала, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Владимир Николаевич

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