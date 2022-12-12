Ветошкин Элин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1976
Дочь: Борисова Анастасия Эллиновна
Мать ребёнка: Ветошкина Мария Егоровна
Приуральский, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ветошкина Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветошкин Алексей Элинович
Мать ребёнка: Ветошкина Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветошкин Василий Элинович
Мать ребёнка: Ветошкина Мария Егоровна
Смерть
Неизвестно