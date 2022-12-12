Ветошкин Элин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВетошкин Элин

Ветошкин Элин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1976

Дочь: Борисова Анастасия Эллиновна

Мать ребёнка: Ветошкина Мария Егоровна

Приуральский, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ветошкина Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветошкин Алексей Элинович

Мать ребёнка: Ветошкина Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветошкин Василий Элинович

Мать ребёнка: Ветошкина Мария Егоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close