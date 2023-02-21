Ветошкина (Бажукова) Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1976
Дочь: Борисова Анастасия Эллиновна
Отец ребёнка: Ветошкин Элин
Приуральский, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ветошкин Элин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветошкин Василий Элинович
Отец ребёнка: Ветошкин Элин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветошкин Алексей Элинович
Отец ребёнка: Ветошкин Элин
Смерть
2010