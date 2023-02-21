Ветошкина (Бажукова) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкина (Бажукова) Мария Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1976

Дочь: Борисова Анастасия Эллиновна

Отец ребёнка: Ветошкин Элин

Приуральский, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ветошкин Элин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветошкин Василий Элинович

Отец ребёнка: Ветошкин Элин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветошкин Алексей Элинович

Отец ребёнка: Ветошкин Элин

Смерть
2010
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