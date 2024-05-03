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Сурков Петр Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сурков Константин Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суркова Екатерина Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.03.1863 ст.

Дочь: Суркова Мария Петровна

Мать ребёнка: Суркова Екатерина Дмитриевна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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