Сурков Петр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сурков Константин Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.03.1863 ст.
Дочь: Суркова Мария Петровна
Мать ребёнка: Суркова Екатерина Дмитриевна
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно