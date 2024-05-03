Сурков Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смерти21.05.1864 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сурков Петр Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суркова Анна Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суркова Параскева Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сурков Михаил Константинович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.09.1824 ст.
Жена: Суркова Анна Ивановна
Бракосочетание
21.09.1824 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Лопухина (Суркова) Мария Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Суркова Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Суркова Анна Ивановна
Смерть
21.05.1864 ст.
Причина смерти: от грудной водяной