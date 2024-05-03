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Сурков Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

21.05.1864 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурков Петр Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суркова Анна Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суркова Параскева Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурков Михаил Константинович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
21.09.1824 ст.

Жена: Суркова Анна Ивановна

Бракосочетание
21.09.1824 ст.

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Лопухина (Суркова) Мария Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Суркова Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Суркова Анна Ивановна

Смерть
21.05.1864 ст.
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: от грудной водяной

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