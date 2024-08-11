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Шкляренко Онисим Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Шкляренко Яков Семенович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкляренко Анна

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Шкляренко Стефан Онисимович

Мать ребёнка: Шкляренко Анна

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Шкляренко Варвара Онисимовна

Мать ребёнка: Шкляренко Анна

Рождение ребёнка
04.05.1818 ст.

Дочь: Шкляренко Феодора Онисимовна

Мать ребёнка: Шкляренко Анна

Гопчица, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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