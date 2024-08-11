Шкляренко Онисим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Шкляренко Яков Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шкляренко Анна
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Шкляренко Стефан Онисимович
Мать ребёнка: Шкляренко Анна
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Шкляренко Варвара Онисимовна
Мать ребёнка: Шкляренко Анна
Рождение ребёнка
04.05.1818 ст.
Дочь: Шкляренко Феодора Онисимовна
Мать ребёнка: Шкляренко Анна
Гопчица, Вінницька область
Смерть
Неизвестно