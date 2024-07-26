Шкляренко Яков Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиОколо 1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1735
Отец: Шкляренко Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Ковганич (Шкляренко) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Шкляренко Онисим Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Шкляренко Агрипина Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Шкляренко София Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Шкляренко Анна Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1797