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Шкляренко Яков Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

Около 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Шкляренко Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Ковганич (Шкляренко) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Шкляренко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Шкляренко Онисим Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Шкляренко Агрипина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Шкляренко София Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Шкляренко Анна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1797

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