Шкляренко Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкляренко Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкляренко Онисим Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Шкляренко Стефан Онисимович

Отец ребёнка: Шкляренко Онисим Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Шкляренко Варвара Онисимовна

Отец ребёнка: Шкляренко Онисим Яковлевич

Рождение ребёнка
04.05.1818 ст.

Дочь: Шкляренко Феодора Онисимовна

Отец ребёнка: Шкляренко Онисим Яковлевич

Гопчица, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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