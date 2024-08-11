Шкляренко Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Шкляренко Стефан Онисимович
Отец ребёнка: Шкляренко Онисим Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Шкляренко Варвара Онисимовна
Отец ребёнка: Шкляренко Онисим Яковлевич
Рождение ребёнка
04.05.1818 ст.
Дочь: Шкляренко Феодора Онисимовна
Отец ребёнка: Шкляренко Онисим Яковлевич
Гопчица, Вінницька область
Смерть
Неизвестно