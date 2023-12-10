Колотова (Камынина) Овдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова (Камынина) Овдотья Ивановна

Место рождения

д. Липовки, Мурзинской слободы

Дата рождения

1732

Дата смерти

1775

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Камынин Иван

Мать: Камынина Камынина

д. Липовки, Мурзинской слободы
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Белоусова Катерина Федоровна

Отец ребёнка: Колотов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Мокроносова Орина Федоровна

Отец ребёнка: Колотов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Колотов Илья Федорович

Отец ребёнка: Колотов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Клочкова Орина Федоровна

Отец ребёнка: Колотов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Колотов Еремей Федорович

Отец ребёнка: Колотов Федор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Федор Михайлович

Смерть
1775
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