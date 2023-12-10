Колотова (Камынина) Овдотья Ивановна
Место рожденияд. Липовки, Мурзинской слободы
Дата рождения1732
Дата смерти1775
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Камынин Иван
Мать: Камынина Камынина
д. Липовки, Мурзинской слободы
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Белоусова Катерина Федоровна
Отец ребёнка: Колотов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Мокроносова Орина Федоровна
Отец ребёнка: Колотов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Колотов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Клочкова Орина Федоровна
Отец ребёнка: Колотов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Колотов Федор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1775