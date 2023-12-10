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Белоусова (Колотова) Катерина Федоровна
Белоусова (Колотова) Катерина Федоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1749
Пол
Женский
Отец
Колотов Федор Михайлович
1733 г.р.
Мать
Колотова (Камынина) Овдотья Ивановна
1732 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец:
Колотов Федор Михайлович
Мать:
Колотова Овдотья Ивановна
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