Гревцова (Амелина) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1939
Дата смерти02.12.2016
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гревцов Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.12.2016
Похороны
05.12.2016
Успенская церковь, Кузьмино-Фильчаково, деревня, Чеховский район, Московская область, Российская Федерация