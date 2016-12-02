Гревцова (Амелина) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гревцова (Амелина) Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1939

Дата смерти

02.12.2016

Пол

Женский

Отец

Мать

1918 г.р.

Муж

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1939

Отец: Амелин Влас (Василий)

Мать: Амелина Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гревцов Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гревцов Алексей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Быково, Подольск, Московская область
Смерть
02.12.2016
Быково, Подольск, Московская область
Похороны
05.12.2016
Успенская церковь, Кузьмино-Фильчаково, деревня, Чеховский район, Московская область, Российская Федерация
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