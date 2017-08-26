Гревцов Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гревцов Алексей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1946

Дата смерти

26.08.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гревцова Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гревцова Валентина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Быково, Подольск, Московская область
Смерть
26.08.2017
Подольск, Подольск, Московская область
Похороны
29.08.2017
Успенская церковь, Кузьмино-Фильчаково, деревня, Чеховский район, Московская область, Российская Федерация
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