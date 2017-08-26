Гревцов Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1946
Дата смерти26.08.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гревцова Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Быково, Подольск, Московская область
Смерть
26.08.2017
Подольск, Подольск, Московская область
Похороны
29.08.2017
Успенская церковь, Кузьмино-Фильчаково, деревня, Чеховский район, Московская область, Российская Федерация