Амелина (Бойко) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1918
Дата смерти06.06.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1918
Отец: Бойко Василий Моисеевич
Мать: Бойко Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Амелин Влас (Василий)
Рождение ребёнка
07.03.1939
Дочь: Гревцова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Амелин Влас (Василий)
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Амелин Влас (Василий)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васькино, Чехов, Московская область
Смерть
06.06.2001
Быково, Подольск, Московская область
Похороны
Неизвестно
Успенская церковь, Кузьмино-Фильчаково, деревня, Чеховский район, Московская область, Российская Федерация