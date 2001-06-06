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Амелина (Бойко) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1918

Дата смерти

06.06.2001

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1918

Отец: Бойко Василий Моисеевич

Мать: Бойко Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Амелин Анатолий Власович

Отец ребёнка: Амелин Влас (Василий)

Рождение ребёнка
07.03.1939

Дочь: Гревцова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Амелин Влас (Василий)

Рождение ребёнка
1940

Сын: Амелин Виктор Власович

Отец ребёнка: Амелин Влас (Василий)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амелин Влас (Василий)

Место жительства
Неизвестно
Васькино, Чехов, Московская область
Смерть
06.06.2001
Быково, Подольск, Московская область
Похороны
Неизвестно
Успенская церковь, Кузьмино-Фильчаково, деревня, Чеховский район, Московская область, Российская Федерация
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