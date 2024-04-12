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Каталов Андрей Федорович

Место рождения

Выя, Грузинсиая волость, Новгородский уезд

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Каталов Федор Ефимович

Мать: не указана

Выя, Грузинсиая волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
1881

Сын: Каталов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Каталова Марфа Дмитриева

Рождение ребёнка
23.06.1882

Сын: Каталов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Каталова Марфа Дмитриева

Выя, Грузинсиая волость, Новгородский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каталова Марфа Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Выя, Грузинсиая волость, Новгородский уезд
Смерть
Неизвестно
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