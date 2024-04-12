Каталов Андрей Федорович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Каталов Федор Ефимович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Каталов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Каталова Марфа Дмитриева
Рождение ребёнка
23.06.1882
Мать ребёнка: Каталова Марфа Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каталова Марфа Дмитриева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно