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Каталов Федор Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

28.01.1875

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Каталов Андрей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Выя, Грузинсиая волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Каталов Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Выя, Грузинсиая волость, Новгородский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Выя, Грузинсиая волость, Новгородский уезд
Смерть
28.01.1875
Выя, Грузинсиая волость, Новгородский уезд
Причина смерти: чахоткою