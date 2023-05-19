Каталов Федор Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти28.01.1875
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Каталов Василий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.01.1875
Причина смерти: чахоткою