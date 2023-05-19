Каталова Марфа Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каталова Марфа Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Каталов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Каталов Андрей Федорович

Рождение ребёнка
23.06.1882

Сын: Каталов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Каталов Андрей Федорович

Выя, Грузинсиая волость, Новгородский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каталов Андрей Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Выя, Грузинсиая волость, Новгородский уезд
Смерть
Неизвестно
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