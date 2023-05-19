Каталова Марфа Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Сын: Каталов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Каталов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
23.06.1882
Отец ребёнка: Каталов Андрей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно