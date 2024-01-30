Антоненко (Мареникова) Светлана Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1956
Отец: Мареников Павел
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
22.04.1977
Сын: Антоненко Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Антоненко Николай Николаевич
Рождение ребёнка
19.08.1987
Сын: Антоненко Антон Николаевич
Отец ребёнка: Антоненко Николай Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург