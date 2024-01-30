Антоненко (Мареникова) Светлана Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко (Мареникова) Светлана Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1956

Отец: Мареников Павел

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
22.04.1977

Сын: Антоненко Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Антоненко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
19.08.1987

Сын: Антоненко Антон Николаевич

Отец ребёнка: Антоненко Николай Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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