Антоненко Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1955
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1955
Отец: Антоненко Николай
Рождение ребёнка
22.04.1977
Сын: Антоненко Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Антоненко Светлана Павловна
Рождение ребёнка
19.08.1987
Сын: Антоненко Антон Николаевич
Мать ребёнка: Антоненко Светлана Павловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург