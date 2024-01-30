Антоненко Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1955

Отец: Антоненко Николай

Мать: Перебейнос Мария Васильевна

Рождение ребёнка
22.04.1977

Сын: Антоненко Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Антоненко Светлана Павловна

Рождение ребёнка
19.08.1987

Сын: Антоненко Антон Николаевич

Мать ребёнка: Антоненко Светлана Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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