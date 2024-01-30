Мареников Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.11.1956
Дочь: Антоненко Светлана Павловна
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мареникова Вера Павловна
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мареников Вячеслав Павлович
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мареников Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мареникова Тамара Павловна
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мареников Виктор Павлович
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мареников Валерий Павлович
Мать ребёнка: Екатерина
Смерть
Неизвестно