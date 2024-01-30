Мареников Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мареников Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1956

Дочь: Антоненко Светлана Павловна

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мареникова Вера Павловна

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мареников Вячеслав Павлович

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мареников Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мареникова Тамара Павловна

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мареников Виктор Павлович

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мареников Игорь Павлович

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мареников Валерий Павлович

Мать ребёнка: Екатерина

Смерть
Неизвестно
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