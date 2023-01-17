Шавров Николай Артёмович
Место рожденияБеларусь
Дата рождения18.03.1940
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1940
Отец: Шавров Артём Сидорович
Мать: Шаврова Анна Андреевна
Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Витебск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Витебск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2002
Руба, Верховская волость, Витебский уезд