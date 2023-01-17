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Шавров Николай Артёмович

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Место рождения

Беларусь

Дата рождения

18.03.1940

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1940

Отец: Шавров Артём Сидорович

Мать: Шаврова Анна Андреевна

Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Витебск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Витебск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2002
Руба, Верховская волость, Витебский уезд
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