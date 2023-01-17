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Дергунов Фёдор Ананиевич

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Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

С 1876 по 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1876 по 1886

Отец: Дергунов Ананий

Мать: не указана

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.11.1904

Дочь: Дергунова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Дергунова Марфа Димитриевна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.05.1917

Сын: Дергунов Яков Федорович

Мать ребёнка: Дергунова Марфа Димитриевна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дергунова Марфа Димитриевна

Смерть
Неизвестно
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