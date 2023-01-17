Дергунов Фёдор Ананиевич
Место рождения
Дата рожденияС 1876 по 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1876 по 1886
Отец: Дергунов Ананий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1904
Дочь: Дергунова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Дергунова Марфа Димитриевна
Рождение ребёнка
27.05.1917
Мать ребёнка: Дергунова Марфа Димитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно