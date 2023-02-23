Дергунова Марфа Димитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергунова Марфа Димитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1880 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1904

Дочь: Дергунова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Дергунов Фёдор Ананиевич

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.05.1917

Сын: Дергунов Яков Федорович

Отец ребёнка: Дергунов Фёдор Ананиевич

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дергунов Фёдор Ананиевич

Смерть
Неизвестно
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