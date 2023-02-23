Дергунова Марфа Димитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1904
Дочь: Дергунова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Дергунов Фёдор Ананиевич
Рождение ребёнка
27.05.1917
Отец ребёнка: Дергунов Фёдор Ананиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно