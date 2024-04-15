Рудоменко Иосиф Григорьевич
Место рождения
Дата рождения09.09.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1866 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L764-B?i=21&cc=3511744
Крещение
10.09.1866 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
15.09.1885 ст.
Никита Лукич Белокур
Восприемник
26.09.1892 ст.
Сергей Степанович Рудоменко
Бракосочетание
18.10.1892 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
27.03.1893 ст.
Степанида Лукинична Белокур
Рождение ребёнка
20.03.1899 ст.
Сын: Рудоменко Василий Иосифович
Мать ребёнка: Рудоменко Юлиания Яковлевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9X3-R?i=16&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
12.10.1903 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ1-8?i=689&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.01.1906 ст.
Татьяна Степановна Харченко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно