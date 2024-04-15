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Рудоменко Иосиф Григорьевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

09.09.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1866 ст.

Отец: Рудоменко Григорий Петрович

Мать: Рудоменко Екатерина Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L764-B?i=21&cc=3511744
Крещение
10.09.1866 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
15.09.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Никита Лукич Белокур
Восприемник
26.09.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Сергей Степанович Рудоменко
Бракосочетание
18.10.1892 ст.

Жена: Рудоменко Юлиания Яковлевна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
27.03.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Степанида Лукинична Белокур
Рождение ребёнка
20.03.1899 ст.

Сын: Рудоменко Василий Иосифович

Мать ребёнка: Рудоменко Юлиания Яковлевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9X3-R?i=16&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
12.10.1903 ст.

Жена: Коханова \\ Рудоменко Анна Яковлевна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ1-8?i=689&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.01.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Татьяна Степановна Харченко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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