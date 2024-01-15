Рудоменко Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Рудоменко Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Рудоменко Григорий Петрович
Рождение ребёнка
11.05.1877 ст.
Сын: Рудоменко Епифаний Григорьевич
Отец ребёнка: Рудоменко Григорий Петрович
Восприемник
16.07.1878 ст.
Илья Порфирьевич Голюченко
Восприемник
17.09.1878 ст.
Вера Константиновна Карпенко
Восприемник
25.02.1879 ст.
Иван Платонович Гончаренко
Рождение ребёнка
08.12.1879 ст.
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Рудоменко Григорий Петрович
Рождение ребёнка
13.06.1882 ст.
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Рудоменко Григорий Петрович
Рождение ребёнка
27.10.1884 ст.
Сын: Рудоменко Нестор Григорьевич
Отец ребёнка: Рудоменко Григорий Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GR-T?i=342&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно