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Рудоменко Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Рудоменко Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Рудоменко Григорий Петрович

Рождение ребёнка
11.05.1877 ст.

Сын: Рудоменко Епифаний Григорьевич

Отец ребёнка: Рудоменко Григорий Петрович

Кровное, Сумська область
Восприемник
16.07.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Илья Порфирьевич Голюченко
Восприемник
17.09.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Вера Константиновна Карпенко
Восприемник
25.02.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Платонович Гончаренко
Рождение ребёнка
08.12.1879 ст.

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Рудоменко Григорий Петрович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
13.06.1882 ст.

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Рудоменко Григорий Петрович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
27.10.1884 ст.

Сын: Рудоменко Нестор Григорьевич

Отец ребёнка: Рудоменко Григорий Петрович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GR-T?i=342&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудоменко Григорий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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