Коханова \\ Рудоменко Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коханова \\ Рудоменко Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1903 ст.

Муж: Рудоменко Иосиф Григорьевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ1-8?i=689&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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