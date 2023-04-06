Мосалов Тимофей Егорович (Григорьевич?)
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Мосалов Егор Дмитриевич
Мать: Мосалова Пелагея
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Валентина Тимофеевна
Мать ребёнка: Мосалова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Федюнина Галина Тимофеевна
Мать ребёнка: Мосалова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1939
Дочь: Ларина Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Мосалова Александра Ивановна
Военная служба
23.06.1941
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Мосалова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.1942
Причина смерти: Пропал безвести