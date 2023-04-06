Мосалов Тимофей Егорович (Григорьевич?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосалов Тимофей Егорович (Григорьевич?)

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Место рождения

Духанино, Истра, Московская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Мосалов Егор Дмитриевич

Мать: Мосалова Пелагея

Духанино, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Валентина Тимофеевна

Мать ребёнка: Мосалова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Федюнина Галина Тимофеевна

Мать ребёнка: Мосалова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1939

Дочь: Ларина Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: Мосалова Александра Ивановна

Военная служба
23.06.1941
Холмы, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Мосалова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосалова Александра Ивановна

Холмы, Истра, Московская область
Смерть
?.01.1942
Причина смерти: Пропал безвести
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