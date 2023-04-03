Мосалова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосалова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Мосалов Тимофей Егорович (Григорьевич?)

Отец ребёнка: Мосалов Егор Дмитриевич

Духанино, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Мосалов Николай Егорович

Отец ребёнка: Мосалов Егор Дмитриевич

Холмы, Истра, Московская область
Смерть
1946
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