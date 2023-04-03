Мосалова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Мосалов Тимофей Егорович (Григорьевич?)
Отец ребёнка: Мосалов Егор Дмитриевич
Духанино, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Мосалов Егор Дмитриевич
Холмы, Истра, Московская область
Смерть
1946