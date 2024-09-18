Василиса (Васса) Ионовна Ионина
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти17.12.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Ион Федоров
Мать: Наталья Деомидова
Рождение ребёнка
1892
Сын: Александров Иван Павлович
Отец ребёнка: Павел Петров
Рождение ребёнка
13.03.1902 ст.
Сын: Александров Алексей Павлович
Отец ребёнка: Павел Петров
Жипино, Чепчуговская волость, Вяземский уезд
Смерть
17.12.1940
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург