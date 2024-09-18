Василиса (Васса) Ионовна Ионина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса (Васса) Ионовна Ионина

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Место рождения

Суровцево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

17.12.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Ион Федоров

Мать: Наталья Деомидова

Суровцево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Александров Иван Павлович

Отец ребёнка: Павел Петров

Суровцево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1902 ст.

Сын: Александров Алексей Павлович

Отец ребёнка: Павел Петров

Жипино, Чепчуговская волость, Вяземский уезд
Смерть
17.12.1940
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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